Pentru Delia Matache, balta are mult … peşte

Pentru Delia Matache, balta are mult … pește

Ştire online publicată Joi, 06 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Pentru că sunt destul de imprevizibilă și libertină, bărbatul de lângă mine trebuie să fie surprinzător, spontan și uneori să mă domine. Din punct de vedere estetic trebuie să ne potrivim, să nu fim ca nuca în perete. Vreau un bărbat adevărat”, anunță Delia Matache, în gura mare, la doar câteva zile după despărțirea de Matteo. Doi ani, două săptămâni și două zile. Atât a durat povestea de amor dintre fosta componentă a trupei N&D și deloc pleșuvul Matteo. Poate prea puțin sau poate prea mult, dacă este să ținem cont de urmări. Ei bine, frumoasa Matache are un nou iubit. Domnul „bărbat adevărat” nu a întârziat să apară, lucru oarecum previzibil în cazul unei... frumuseți rare precum Delia. Astfel, după M&D, o nouă pereche a luat naștere în showbizz-ul românesc, S&D. Norocosul se numește Silviu Stratulat, are 29 de ani și este un avocat de succes din Capitală. Tânărul provine dintr-o familie respectată, a copilărit în Primăverii, unul dintre cele mai selecte cartiere din București, și are propriul său cabinet de avocatură, ceea ce implică o situație pecuniară în ton cu pretențiile proaspetei sale iubite. Mai mult, cântăreața nu se teme să confirme noua idilă, precizând că l-a cunoscut pe avocat în timpul în care încă îi era lui Matteo iubită. „Într-adevăr, Silviu nu-mi este un simplu prieten. Da, suntem împreună. Ne-am cunoscut în urmă cu aproximativ trei săptămâni, în clubul Fratelli. Este un început de relație frumos. Ieșim împreună, dar nu locuim sub același acoperiș. Suntem în perioada în care ne descoperim reciproc. Eu nu sunt adepta aventurilor, am avut doar relații de lungă durată”, a declarat Delia.