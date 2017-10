Penelope Cruz, Javier Bardem şi Marion Cotillard ar putea juca într-un musical

Penelope Cruz, Javier Bardem și Marion Cotillard ar putea juca într-un musical

Ştire online publicată Miercuri, 22 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Actorii Penelope Cruz, Javier Bardem și Marion Cotillard sunt în discuții cu producătorii de la The Weisenstein Co. pentru a juca în adaptarea pentru marele ecran a unui musical de pe Broadway, “Nine”. Regizorul Rob Marshall, care a spus că vrea să găsească cei mai potriviți actori, cât mai devreme, pentru filmul său, vrea să o aducă în distribuție și pe Sophia Loren, dar și Catherine Zeta-Jones, cu care a lucrat la filmul “Chicago”. Marshall va produce filmul și va realiza coregrafia, alături de partenerul său de la Lucamar Prods, John DeLuca. Javier Bardem a primit recent propu-nerea de a juca rolul regizorului Guido Contini, care trece printr-o criză profesională și existen-țială în încercarea de a jongla cu toate femeile din viața sa: soția, amanta, vedeta de cinema care îi servește drept muză, agentul și mama.Actorii Penelope Cruz, Javier Bardem și Marion Cotillard sunt în discuții cu producătorii de la The Weisenstein Co. pentru a juca în adaptarea pentru marele ecran a unui musical de pe Broadway, “Nine”. Regizorul Rob Marshall, care a spus că vrea să găsească cei mai potriviți actori, cât mai devreme, pentru filmul său, vrea să o aducă în distribuție și pe Sophia Loren, dar și Catherine Zeta-Jones, cu care a lucrat la filmul “Chicago”. Marshall va produce filmul și va realiza coregrafia, alături de partenerul său de la Lucamar Prods, John DeLuca. Javier Bardem a primit recent propu-nerea de a juca rolul regizorului Guido Contini, care trece printr-o criză profesională și existen-țială în încercarea de a jongla cu toate femeile din viața sa: soția, amanta, vedeta de cinema care îi servește drept muză, agentul și mama.