Pelicule inspirate de terorişti şi mafie

Pelicule inspirate de teroriști și mafie

Ştire online publicată Marţi, 16 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Conflictul din Liban, mafia napolitană și gruparea teroristă germană RAF s-au numărat printre sursele de inspirație pentru filmele străine nominalizate la Globurile de Aur 2009. Astfel, producția animată „Waltz with Bashir” a fost realizată de israelianul Ari Folman pe baza conversațiilor purtate cu prieteni de-ai săi și cu un psiholog, pe tema luptelor din Libanul anilor ’80, în film fiind inserate și înregistrările originale ale dialogurilor. Filmul suedez „Everlasting Moments”, aflat, și el, pe lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur din 2009, prezintă povestea unei cunoștințe a regizorului Jan Troell care a reușit să-și pună ordine în viață cu ajutorul unui aparat de fotografiat câștigat la un concurs, iar pelicula germană „Der Baader Meinhof Komplex” are ca subiect gruparea teroristă germană RAF (Facțiunea Armata Roșie). Decernarea premiilor Golden Globe, ajunsă la cea de-a 66-a ediție, va avea loc pe 11 ianuarie, la The Beverly Hilton, Los Angeles, și va fi transmisă în direct prin intermediul NBC în peste 150 de țări din toată lumea.