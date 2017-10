Pe Twitter se anunţă noile single-uri

Pe Twitter se anunță noile single-uri

Ştire online publicată Marţi, 13 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața australiană Kylie Minogue și-a anunțat fanii că va lansa în iunie un nou single, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare online Twitter, potrivit presei britanice. Întrebată de un admirator dacă are vești bune, vedeta a făcut public faptul că noua piesă, așteptată să apară până la sfârșitul anului, va fi disponibilă peste două luni. Cel mai recent album al ei, „X”, a apărut pe piață în noiembrie 2007 și a marcat revenirea spectaculoasă a artistei după o operație de cancer la sân. Kylie Minogue s-a născut la Melbourne și va împlini 42 de ani pe 28 mai. A debutat în anii ’80, când hit-ul „Locomotion” a ajuns până pe locul 3 în clasamentul american Bilboard. A cântat în duet cu mai mulți artiști celebri, cum ar fi Jason Donovan, Robbie Williams și Nick Cave. Alături de acesta din urmă, a înregistrat balada „Where the Wild Roses Grow”, unul dintre cele mai mari succese din discografia sa. Minogue are în palmares un premiu Grammy, câștigat în 2003 pentru piesa „Come into my world”.