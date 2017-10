Pe Irinel nu îl interesează noua relaţie a Monicăi

Pe Irinel nu îl interesează noua relație a Monicăi

Vineri, 08 Iulie 2011

Viața amoroasă a Monicăi Gabor nu îl impresionează pe fostul său soț care evită să vorbească despre acest subiect.Irinel Columbeanu neagă că ar fi deranjat de relația Monicăi și declară că nu a abordat acest subiect cu ea. „Nu am nicio părere. Nu am auzit până acum despre el. Nu am discutat cu ea despre asta. Pentru mine acest subiect nici nu există, doar dacă ar putea avea legătură cu fiica mea. Nu vreau să comentez acest nou capitol al vieții ei”, a spus omul de afaceri în cadrul emisiunii „Poveștiri de Noapte”.