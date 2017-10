Pavarotti din Carpaţi îşi repudiază ţara

Pavarotti din Carpați își repudiază țara

Ştire online publicată Marţi, 03 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Costel Busuioc a devenit un adevărat fenomen în Spania. Iar inimile românilor curați au bătut mai repede urmărind „Hijos de Babel”, concursul care i-a adus consacrarea. Jurnaliștii l-au transformat într-un adevărat erou național, dar românii din țara adoptivă a celui supranumit „Pavarotti din Carpați” au dus tot greul. Chiar dacă, se știe, viața „căpșunarilor” nu este prea ușoară și îndestulată, ei au găsit bani să îl voteze prin SMS, să îi descarce melodiile. L-au condus spre victorie.Dar, vai, mândria națională a apus repede. Iar știrile că oficialitățile din România ar fi mișcat vreun deget să-i acorde interpretului o recunoaștere, chiar și tardivă, se spulberă ca un fum. „Nu este adevărat că am fost invitat de președintele Băsescu să cânt pentru NATO sau că mi-au propus din țară să cânt cu Nico și Vlad Miriță. Nici o oficialitate nu mi-a făcut vreo invitație să cânt în România”, spune Costel, dezgustat de minciunile care apar în presa din țara sa natală. În interviul acordat publicației Spania Românească și preluat de Libertatea, el a ținut să dezmintă zvonurile că s-ar fi îmbătat după victorie, ar fi vomat în taxi, s-a dus la prostituate și le-a făcut cadouri. Costel a explicat că nu bea, doar a gustat o gură de alcool, din politețe, apoi a plecat cu mașina unei televiziuni. „Și restul sunt invenții ale ziarelor. Așa suntem noi, românii, răi și intoleranți, și din cauza asta trăiesc aici și nu voi mai trăi în România”, a spus, cu durere, proaspăta vedetă care va susține, totuși, un concert în țara natală pe 29 iunie, chiar de ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Un spectacol normal, organizat de oameni de meserie, nu de politicieni. Deși parcă am putea paria că nu vor fi puține personalități care să încerce folosirea interpretului ca agent electoral. De parcă el ar fi uitat: când era în România, a fost dus la Zâna Surprizelor, să fie ajutat. A fost cazat într-un hotel mizerabil, iar marele ajutor s-a constituit în câteva CD-uri cu muzică de operă. Un episod pentru care Pavarotti din Carpați nu are decât un singur cuvânt: „Groaznic”. Și ne mai mi-răm că nu vrea să mai revină în țară...