Paula Seling vine la Constanţa cu „Album pierdut“

Paula Seling vine la Constanța cu „Album pierdut“

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Paula Seling va lansa, în toamna acestui an, „Albumul pierdut", material discografic ce conține și o piesă realizată în colaborare cu artistul R&B Connect-R, „Mi-e dor de tine", după cum a declarat cântăreața pentru NewsIn. „Albumul pierdut" conține 14 piese din genuri muzicale, precum pop-rock, soul-funk, soft chill-out jazz, R&B, pop și fusion. „Ideea albumului este de a se folosi de genurile muzicale pentru a transmite mesajele pieselor", a declarat Paula Seling. După primul single de pe disc, ce a fost deja lansat, „Get up now", va apărea și „Culeg vise", piesa preferată a cântăreței, despre care aceasta a spus că reflectă o realitate foarte tristă: oamenii renunță la visare pe măsură ce înaintează în vârstă. Albumul, la care Paula Seling a lucrat mai mult de doi ani, „are un sound fresh ce combină clasicul cu noul, are un mesaj puternic", potrivit cântăreței. Materialul discografic va fi lansat în mai multe orașe, într-un turneu de promovare ce va cuprinde Timișoara, Cluj, Brașov, Târgu Mureș, Baia Mare sau Constanța. Alături de Paula Seling va urca pe scenă și trupa ei, formată din Mădălina și Anuca (voci adiționale), Vicky (clape), Radu (tobe), Alex (chitară) și Dan (chitară bas).