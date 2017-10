Paula Seling, pregătită pentru pasul cel mare: Am lucrat intens la asta

Ştire online publicată Miercuri, 12 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Are 35 de ani și este căsătorită de câțiva ani buni cu Radu. Paula Seling are o carieră de succes, dar visează și la împlinirea pe plan personal. Cântăreața care, alături de Ovi, urmează să reprezinte România la Eurovision, își dorește foarte mult un copil și mărturisește că a existat o perioadă în care a "lucrat intens" la asta."Mi se pare firesc ca orice femeie să își dorească să fie mamă și nu vă ascund că o perioadă chiar am lucrat serios la asta. Dacă nu s-a întâmplat înseamnă că nu a fost momentul și aștept cu nerăbdare momentul potrivit, când va considera cel de sus că sunt pregătită sau că suntem pregătiți", a spus Paula Seling într-un interviu pentru Antena Stars.Este artista pregătită să asculte cel mai frumos cântec din viața unei mame - vocea copilului ei? "Mă consider pregătită. Totodată cred că lucrurile se așează sau le așează Dumnezeu în așa fel încât să fim pregătiți pentru ele. Atunci când Dumnezeu va considera că sunt pregătită, probabil că se va întâmpla", mărturisește ea, citată de libertatea.ro.