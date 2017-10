Paula Seling, noua "victimă" a Iuliei Albu

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Paula Seling și Ovi au făcut un spectacol foarte frumos la Copenhaga în cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision 2014. cei doi au reușit să se califice în finala de pe 10 mai.Deși cei doi artiști s-au prezentat impecabil în ceea ce privește show-ului, apariția Paulei Seling a fost aspru criticată de fashion-editorul iulia Albu.Iulia Albu a făcut-o praf pe artistă, în cadrul unei emisiuni de la Kanal D. Ea a fost extrem de dezamăgită de sandalele argintii pe care le-a purtat Paula Seling, despre care a spus că sunt o copie penibilă. "Am auzit că sandalele ar fi create de Paula, imaginate de ea și că mai nou ar fi designer de sandale. N-am putut să nu remarc asemănarea izbitoare dintre acest model și sandalele celebre create de Tom Ford. Sunt o copie penibilă", a afirmat Iulia Albu."Paula m-a contactat, am avut câteva discuții. S-a făcut o rochie, un concept de ținută, dar la un moment dat am preferat să nu continui. M-am trezit că un stilist care se ocupa de ea a venit cu o imagine și mi-a zis că vrea și el această rochie și acești pantofi. Și i-am explicat că trebuie să se ducă la o croitoreasă să-i facă niște replici... S-a lovit și de refuzul meu și de refuzul lui Mihai Albu", a mai spus Iulia Albu, scrie libertatea.ro.