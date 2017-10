Paul McCartney vrea în Israel

Paul McCartney insistă să susțină primul său concert în Israel, în ciuda presiunilor făcute de câteva grupări de activiști politici. În cadrul concertului Paul va cânta unele dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei Beatles. Protestatarii care cer anularea show-ului i-au cerut lui McCartney să-și revizuiască decizia luând în considerare ocuparea de către Israel a Fâșiei Gaza și a regiunii West Bank, dar refuzul artistului a fost categoric: „Refuz să fac asta. Fac ceea ce cred și nu sunt singurul. Am mulți prieteni care susțin Israelul (...) Plănuim să mergem acolo și să petrecem momente cât mai frumoase, oferind publicului un spectacol de neuitat. Am auzit atâtea lucruri frumoase despre Israel și Tel Aviv și de-abia așteptăm experiența reală”, a spus McCartney. În 1965, guvernul israelian a anulat un concert al legendarei trupe Beatles, pe motiv că melodiile grupului „corup” tineretul. Când a fost întrebat cum au primit decizia de atunci membrii Beatles, Paul McCartney a răspuns că au considerat refuzul „un pic ofensator”: „Trupa Beatles a avut o influență pozitivă în întreaga lume și numai regimurile totalitare care doreau să aibă controlul națiunii s-au temut de noi”, a adăugat el, precizând că decizia din trecut a Guvernului Israelian de a anula spectacolele trupei nu a făcut decât să-i amuze pe cei de la Beatles. În cursul acestui an, Ron Prosor, Ambasadorul Israelului în Marea Britanie și-a cerut scuze trupei Beatles, în timpul unei vizite oficiale la Liverpool.