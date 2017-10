Paul McCartney va primi Gershwin Prize for Popular Song

Ştire online publicată Miercuri, 26 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Paul McCartney va primi Gershwin Prize for Popular Song pe 2009 din partea Library Congress, în cadrul unui concert special ce va avea loc la Casa Albă pe 2 iunie, au anunțat organizatorii evenimentului, citați de variety.com. Printre artiștii invitați să interpreteze piesele lui McCartney în cadrul acestui concert se numără Stevie Wonder, Elvis Costello, Faith Hill, The Jonas Brothers, Jack White, Emmylou Harris, Herbie Hancock și Corinne Bailey Rae. Actorul american de comedie Jerry Seinfeld va anima pauzele dintre reprezentații. Gala va fi difuzată pe 28 iulie de postul de televiziune PBS, în cadrul miniseriei „In Performance at the White House”. Gershwin Prize este decernat anual acelor artiști „a căror creativitate trece dincolo de granițele dintre stilurile muzicale și de barierele lingvistice, unindu-i pe ascultătorii din lumea întreagă și care promovează înțelegerea și aprecierea reciproce”, potrivit organizatorilor.