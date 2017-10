Paul McCartney şi Ringo Starr ar putea cânta din nou împreună

Paul McCartney și Ringo Starr ar putea cânta din nou împreună

Joi, 09 Ianuarie 2014

Muzicienii Paul McCartney și Ringo Starr ar putea cânta din nou împreună, într-o emisiune-tribut care marchează 50 de ani de la primul show TV susținut de formația The Beatles în Statele Unite ale Americii, potrivit Mediafax.ro.Vedetele discută despre o posibilă reîntoarcere la Ed Sullivan Theater din New York, pentru a sărbători debutul trupei The Beatles în emisiunea "The Ed Sullivan Show", iar rețeaua de televiziune americană CBS speră să îi convingă să cânte împreună, informează contactmusic.com."CBS știe că reuniunea dintre Macca (Paul McCartney, n.r.) și Ringo va fi un câștig al ratingului și va fi preluată la nivel global", a declarat o sursă pentru ziarul The Sun.Cei doi artiști cântă rar împreună, astfel că producătorii încearcă cu disperare să îi convingă să interpreteze împreună câteva piese ale trupei The Beatles. "Ar fi un mod potrivit pentru a marca această aniversare", a mai spus sursa citată.De asemenea, concertul, intitulat "The Night that Changed America: A Grammy Salute to The Beatles", va fi filmat la Los Angeles Convention Center, pe 27 ianuarie, la o zi după cea de-a 56-a ediție a Premiilor Grammy și va fi difuzat pe 9 februarie, pe CBS. În timpul concertului, vor cânta solista R&B Alicia Keys, John Legend, John Mayer, Keith Urban și grupul pop-rock Maroon 5. Totodată, duetul britanic Eurythmics, format din Annie Lennox și Dave Stewart, care nu au mai cântat într-un turneu împreună din 2000, vor interpreta cântece ale formației The Beatles.Evenimentul "The Night that Changed America: A Grammy Salute to The Beatles" omagiază concertul formației The Beatles, din februarie 1964, în timpul emisiunii "Ed Sullivan Show", care a lansat așa-numita invazie britanică a muzicii rock. Debutul trupei The Beatles la "The Ed Sullivan Show" a înregistrat o audiență de 73 de milioane de persoane, ceea ce a dus la fenomenul "Beatlemania" în Statele Unite ale Americi și a devenit un moment de reper în istorie.Paul McCartney, în vârstă de 71 de ani, și Ringo Starr, în vârstă de 73 de ani, au cântat împreună în 2009, la London's Royal Albert Hall, pentru a onora memoria fostului membru al trupei George Harrison, la un an de la moartea acestuia.Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon și George Harrison au format trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase și de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.