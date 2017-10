Paul McCartney şi Guns N’ Roses se lansează pe MySpace

Paul McCartney și Guns N’ Roses se lansează pe MySpace

Ştire online publicată Vineri, 21 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Utilizatorii MySpace sunt primii care vor putea asculta gratuit, începând de joi, noile albume semnate de Paul McCartney și Guns N’Roses, înainte ca acestea să ajungă în magazine. Pe MySpace (una dintre cele mai mari rețele de socializare de pe Internet), utilizatorii vor putea asculta piesele de pe albumele „Electric Arguments” (Paul McCartney) și „Chinese Democracy” (Guns N’ Roses), pe paginile de internet ale artiștilor, însă nu vor putea descărca melodiile. Albumul Guns N’ Roses, „Chinese Democracy”, va fi lansat oficial pe 23 noiembrie, în Statele Unite, iar „Electric Arguments” pe 25 noiembrie. „Chinese Democracy” este primul album Guns N’ Roses din ultimii 17 ani și a durat tot atât de mult pentru a fi terminat. Trupa americană și-a câștigat popularitatea cu albumele „Appetite for Destruction”, „Use Your Illusion I” și „Use Your Illusion II”. „Electric Arguments” este al treilea album The Fireman, trupa care îi reunește pe McCartney și pe Martin Glover, producătorul și fondatorul trupei punk-industrial Killing Joke. Ultimul lor album, „Rushes”, a fost lansat în urmă cu 10 ani.