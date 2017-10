Paul McCartney, distins cu premiul Gershwin al Bibliotecii Naţionale din SUA

Paul McCartney, distins cu premiul Gershwin al Bibliotecii Naționale din SUA

Ştire online publicată Joi, 19 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Muzicianul britanic Paul McCartney, fost component al legendarei formații The Beatles, a fost desemnat câștigător al prestigiosului premiu Gershwin pe 2009, acordat de Biblioteca Națională a SUA, anunță CBS. „McCartney a schimbat lumea muzicii”, și-au argumentat decizia reprezentanții Bibliotecii. În onoarea fostului membru al The Beatles, Biblioteca Națională din SUA va organiza, la începutul anului viitor, un concert despre care, deocamdată, nu au fost furnizate detalii, potrivit presei americane. Câștigătorii de până acum ai premiului sunt alte două nume mari ale muzicii: americanii Stevie Wonder și Paul Simon. Premiul Bibliotecii Naționale a SUA se acordă în fiecare an, începând din 2007, în memoria cuplului George și Ira Gershwin. În vârstă de 67 de ani, Paul McCartney a încheiat, de curând, un turneu de cinci săptămâni în SUA, care a inclus și un concert la Washington.