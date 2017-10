Paul Ipate: „Din actorie nu se fac bani“

Ştire online publicată Luni, 07 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Paul Ipate a devenit celebru după ce a jucat în numeroase reclame pentru o companie de telefonie mobilă. Tânărul a ajuns să dea la actorie, deși el își dorea foarte mult să devină cadru militar.Părinții lui l-au vrut artist, chiar dacă știau că nu va face bani mulți din această meserie.„Eu făceam teatru din clasa a doua, aproape tot timpul. Părinții au insistat pe latura mea artistică și am luat proba pentru «A fost odată în Brooklyn», în regia Iarinei Demian. Și chiar și așa, eu tot nu voiam să urmez o carieră de actor. Doream o carieră militară... Și atunci am avut o discuție cu ai mei, tata, militar fiind, știa ce riscuri implică o astfel meserie, drept pentru care am renunțat la dorința mea. Așadar, pot spune că părinții mei m-au îndrumat spre o meserie din care nu se fac bani, dar devii mai bogat spiritual. Am dat la UNATC, am luat examenul și asta a fost. Gustul pentru actorie îl aveam oricum... Când ești copil, o faci de plăcere, nu te gândești că este artă... Plăcerea o mai am și acum, numai că, izbindu-te de diverse probleme, în special cele de producție, când vezi cât de greu e să faci un spectacol, intervine și gustul amar. Ai putea să câștigi și bani din meseria asta, numai că e mai greu în România. Atâta tot. Dar plăcerea nu dispare niciodată”, a spus Paul Ipate pentru VIP.