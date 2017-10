"Patul este deja formatat"

Sâmbătă, 07 Martie 2015

Dani Oțil (34 de ani) ”își vinde” amintirile pe care le are cu Mihaela Rădulescu (45 de ani)! „Matinalul” de la Antena 1 a scos la vânzare garsoniera, în valoare de aproximativ 40.000 de euro, în care s-a consumat cu pasiune timp de cinci ani relația sa cu fosta iubită, de care s-a despărțit anul trecut.”Garsoniera e de vânzare. O dau gata încărcată. E ca la telefonul mobil. Acum are un pic de baterie. Nu mai trebuie formatat. În garsonieră, patul este deja formatat”, a declarat Dani, în exclusivitate pentru cel mai recent număr al revistei OK!. De altfel, Dani renunțase la această locuință încă de pe vremea când mai era cu Mihaela, cei doi mutându-și la începutul lui 2013 cuibușorul de nebunii într-o vilă mult mai spațioasă, cu două etaje, din Corbeanca, județul Ilfov, care a costat 100.000 de euro, scrie click.ro.