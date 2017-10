Patronul Betty Ice plăteşte o tonă de bani gheaţă ca să-i facă fiicei sale nuntă la Monte Carlo

Patronul Betty Ice plătește o tonă de bani gheață ca să-i facă fiicei sale nuntă la Monte Carlo

Sâmbătă, 25 August 2012.

Vasile Armenean, unul dintre cei mai bogați moldoveni, a hotărât, după ani buni de cumpătare, că e momentul să deschidă punga cu bani, că doar o dată i se mărită fata.Prin urmare, toate rudele și prietenii au fost îmbarcați, ieri, într-o cursă VIP pe aeroportul din Suceava și transportați până în strălucitorul Monte Carlo, unde Beatrice Armenean își va uni destinul cu alesul inimii ei.Până acum, suceveanul Vasile Armenean, poreclit „regele înghețatei” și a cărui avere este estimată la 19 milioane de euro, s-a arătat extrem de modest. Nu a făcut niciun exces și nu s-a împăunat cu banii lui, ca alții. Ca dovadă, stă la bloc și nu într-o vilă, nu se rupe în figuri cu mașini de lux și nu este un personaj monden. Acum, însă, are ocazia să arate că nu degeaba figurează în topul celor mai avuți români. Fiica sa, la care ține ca la ochii din cap, se mărită, așa că i-a planificat o nuntă de vis la Monte Carlo. Beatrice - de la numele căreia vine, de altfel, și numele Betty Ice - are doar 22 de ani și a decis să își lege destinul de iubitul ei, care este cu doar un an mai mare decât ea. Rudele milionarului Vasile Armenean spun pe la colțuri că mirele nu ar fi tocmai perechea potrivită pentru Beatrice și îl descriu drept un „pierde-vară”. Dar, când vine vorba de fericirea fiicei sale, aceste detalii nu contează pentru Vasile Armenean.