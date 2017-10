Paris Hilton, o nouă cucerire: fostul soţ al Pamelei Anderson

Paris Hilton, o nouă cucerire: fostul soț al Pamelei Anderson

Nicio schimbare pentru Paris Hilton, cea care după eliberarea din pușcărie s-a tot lăudat cu o reorientare în ceea ce privește comportamentul său! Aceleași petreceri interminablie, același obicei de a trece de la un bărbat la altul cu cea mai mare ușurință. Pe lunga listă de cuceriri a divei s-a mai adăugat acum un reprezentat al sexului tare: nimeni altul decât fostul soț al Pamelei Anderson, Kid Rock. Aflată pe plaja din Malibu, celebra petrecăreața a afișat un look nou (a renunțat la extensii), dar și un zâmbet larg în fața rockerului. În timpul unei petreceri date la malul mării, Paris și Kid, pe numele său adevărat Robert James Ritchie, au părut profund adânciți în conversație. De la ieșirea din închisoare, Hilton a trecut de la un bărbat la altul cât ai clipi. S-a zvonit mai întâi că s-a cuplat cu un designer de tricouri, mai apoi cu fostul iubit al Mischei Barton, Cisco Adler, și „în final" cu actorul Adrian Grenier. La capitolul schimbat partenerii, nici Kid Rock nu stă mai rău. După divorțul de Pamela Anderson, pus pe seama apriției „umilitoare" a acesteia în filmul Borat, rocker-ul a ajuns repede în brațele modelului May Andersen. Aceasta nu este însă singura asemănare dintre Paris și Kid. Ambii sunt mari iubitori de animale și fiecare este obișnuit cu aparițiile șocante, scrie „Daily Mail".