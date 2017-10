Paris Hilton dă în judecată Hallmark

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În urma problemelor pe care le-a întâmpinat, probleme ce în timp i-au „alterat" imaginea, Paris Hilton s-a decis, într-un final, că este momentul să preia controlul și să-i pună la punct pe toți cei care o „calcă în picioare". Și, pentru că era nevoită să înceapă de undeva, prima „victimă" în calea furioasei Paris a fost compania Hallmark, sub pretextul că i-a fost inva-dată intimitatea. MOTIVUL?! Faptul că Hallmark a scos la vânzare o felicitare sub denumirea „Prima zi din viața lui Paris ca ospătăriță!" - în care era ridiculizată în timp ce servea la mese mâncare și spunea clienților - „Don't touch that, it's hot. What's hot! That's Hot!" ( în cazul în care Paris are înregistrată sub propriul nume expresia „That's hot!"). După spusele lui Paris, felicitarea a fost pusă în vânzare fără acordul ei, în urmă cu câteva luni, fiind, până în momentul de față, disponibila publicului. Moștenitoarea lanțului hotelier Hilton cere despăgubiri în valoare de 100.000 de dolari.