Parfumul Victoriei Beckham nu are succes la americani

Ştire online publicată Joi, 20 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Soții Beckham și-au lansat parfumul „Intimately Beckham Night” în urmă cu o săptămână, însă în ciuda estimărilor făcute, se pare că noua esență lansată nu are o „priză” atât de mare la poporul american. Parfumul, pentru care s-a făcut o campanie sănătoasă, se îndreaptă spre un eșec vizibil, având în vedere că opt sticluțe cu esența „Beckham” sunt vândute pe eBay la prețul de numai 75 de cenți. De asemenea, mai multe produse sub marca „Beckham” sunt prezente la licitație pe eBay, la prețuri modeste, accesibile oricui, printre care o pereche de blugi designed by Victoria Beckham, care se vinde pentru numai un cent.Soții Beckham și-au lansat parfumul „Intimately Beckham Night” în urmă cu o săptămână, însă în ciuda estimărilor făcute, se pare că noua esență lansată nu are o „priză” atât de mare la poporul american. Parfumul, pentru care s-a făcut o campanie sănătoasă, se îndreaptă spre un eșec vizibil, având în vedere că opt sticluțe cu esența „Beckham” sunt vândute pe eBay la prețul de numai 75 de cenți. De asemenea, mai multe produse sub marca „Beckham” sunt prezente la licitație pe eBay, la prețuri modeste, accesibile oricui, printre care o pereche de blugi designed by Victoria Beckham, care se vinde pentru numai un cent.