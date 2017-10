"Par eu puternică, dar plâng și sufăr"

Ştire online publicată Luni, 09 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nicola, una dintre cele mai apreciate voci din muzica românească, nu se sfiește să recunoască faptul că are probleme în familie, ca orice om normal."Au existat discuții în contradictoriu între mine și familia mea. Fratele meu nu m-a lăsat să îl ajut. Mă întreba cine sunt eu să îmi dau cu părerea. Eu mă acuz că nu am răbdare. Nu poți avea răbdare la nesfârșit. Nu pot să văd un om care se învârte în același cerc încontinuu. Eu am trăit anumite situații și așa am putut să îmi dau cu părerea. Am încercat 10 ani să le spun, dar nu s-a putut. Fratele meu mă acuza că eu sunt mereu fără probleme, că eu râd și mă plimb. Nu îmi venea să cred ce spune. Par eu puternică, dar am și eu momentele mele de slăbiciune. Și eu plâng și eu sufăr, chiar dacă nu arăt. De mică am fost așa. Foarte puțini oameni mă știu exact așa cum sunt eu", a declarat Nicola la Antena Stars, scrie libertatea.ro.