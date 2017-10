Păpuşa sexuală cu personalitate

Păpușa sexuală cu personalitate

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Păpușa de companie Roxxxy, primul robot programat să facă sex, a fost prezentată la Târgul Adult Entertainment Expo, care s-a derulat la Las Vegas. Noua păpușă sexuală Roxxxy a fost dotată cu capacitatea de a-și înțelege utilizatorul grație posibilității pe care o are de a se conecta la rețelele sociale. Păpușa, produsă de compania TrueCompanion.com, este robotizată complet, dotată cu inteligență artificială și este acoperită cu piele sintetică. Numeroase alte companii din domeniu au prezentat la Adult Entertainment Expo o serie de servicii cu accent pe online și imagine tridimensională. Compania Bad Girls In 3D a prezentat un catalog online fără precedent, oferind exclusiv programe 3D. La un preț de 4.000 de dolari, la târg se putea achiziționa un televizor 3D cu diagonala de 152 de centimetri, un mic server de internet și ochelari speciali pentru vizualizarea imaginilor tridimensionale. În plus, un abonament special de 20 de dolari pe lună a fost pus la dispoziția celor care doreau să acceseze catalogul video.