Pamfile: „M-am săturat să fiu fata şnur, fără ţâţe, fără fund”

Pamfile: „M-am săturat să fiu fata șnur, fără țâțe, fără fund”

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După ce și-a mărit buzele, Mădălina Pamfile vrea să-și pună și silicoane.„Deja mi-am modificat buzele. Am fost fără știrea prietenului meu, care m-a și certat din această cauza. Acum am buzele foarte umflate, aștept să-mi mai treacă. O să-mi pun și silicoane într-o săptămână, două. Sunt decisă să fac acest pas”, a spus Mădălina Pamfile la emisiunea „Wowbiz”.„Am avut sânii foarte frumoși atunci când eram mai plinuță, dar în acest moment arăt groaznic. Prietenul meu nu e de acord cu intervenția, dar n-am ce face. Am o problemă cu sânii mei de când eram mică. M-am săturat să fiu fata șnur, fără țâțe, fără fund. N-am piept deloc, m-am săturat de push-up și hârtie igienică. Am măsură 75 B la sutien. N-am și eu un decolteu frumos”, a mai adăugat aceasta.