„Pamela de România“, violată cu sălbăticie în adolescenţă

„Pamela de România“, violată cu sălbăticie în adolescență

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Trașcă, cunoscută și sub numele de „Pamela de România”, are o poveste de viață terifiantă, ea fiind violată cu sălbăticie în adolescență.Vedeta a povestit în cadrul emisiunii „Un show păcătos” că avea doar 16 ani când a trecut prin coșmarul care i-a marcat întreaga viață.Împreună cu alte două prietene, Simona a mers într-un club, iar la ieșire au fost abordate de trei bărbați necunoscuți, care le făcuseră avansuri toată noaptea și pe care îi refuzaseră.„Ne-au luat pe toate trei, ei erau tot trei, și ne-au dus la hotel Lebă-da. Pe mine mă amenințau că mă taie și mă aruncă în lac, pentru că, spuneau că sunt mai rea, și au vrut să mă facă poștă. Am avut noroc că prietenele mele erau mai mari și au început să vorbească cu ei și așa m-au scăpat și pe mine de la a mă face poștă. Eu plângeam foarte tare, eram singura care plângea. Doar eu am fost cea care m-am opus și am ripostat”, a povestit Simona, vizibil marcată de tristele amintiri.„Mă simt vinovată pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost o noapte urâtă pentru toate. Nu a fost ceva care noi să ne fi dorit sub nici o formă”, a recunoscut o altă fată implicată în violentul incident.Acest episod, întâmplat cu 17 ani în urmă, și-a pus amprenta asupra psihicului ei. La puțin timp a încercat să se sinucidă luând trei flacoane de pastile, însă a fost salvată la timp de viitorul ei soț.