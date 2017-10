Pamela Anderson, violată în grup

Ştire online publicată Marţi, 20 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pamela Anderson a fost întotdeauna o femeie frumoasă și sexy, motiv pentru care mulți bărbați au visat la ea. Cei care nu au putut să se bucure de asta, au încercat să o facă cu forța, încă de pe vremea când blonda nu era cunoscută și nici nu apucase să se dezvolte suficient, scrie showbiz.ro."Nu am avut o copilărie ușoară. În ciuda faptului că am avut părinți iubitori, am fost molestată la doar șase ani de o bonă. La 12 ani am mers acasă la un prieten și fratele lui mai mare a încercat să mă învețe un joc. Apoi a ajuns să-mi facă masaj pe spate și m-a violat. El avea 25 de ani, iar eu doar 12″, a declarat frumoasa actriță, citată de presa internațională.“Ulterior am reușit să-mi fac un iubit, însă acesta a crezut că este mai amuzant dacă mă violează în grup alături de prietenii săi. În acel moment mi-am dorit să nu mai trăiesc. Am vrut să nu mai exist pe acest pământ", a mai spus Pamela Anderson.