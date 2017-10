Pamela Anderson se droghează rău

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Prietenii celebrei actrițe cu sâni XXXX…L sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru soarta ei. Mai mult chiar, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai vedetei i-a trimis acesteia un mesaj de avertizare. Scrisoarea a fost publicată prin intermediul blogului lui Jonathan Jaxson, care a postat mesajul pe internet. Cel care a compus mesajul a preferat să rămână anonim. „Pam și-a pierdut orice control. Știe că va muri în curând, fapt pentru care continuă să petreacă, evitând să se gândească la consecințe. Niciodată nu vorbește despre copiii săi. Căsătoria cu Rick Solomon, poreclit «Drojdie» de Pam și de prieteni, a fost ceva care să-i împlinească nevoile emoționale de moment. Ne știm cu toții de ani de zile și nu a fost nicio scânteie între ei, până de curând". „Să te droghezi de trei-patru ori pe săptămână cu cocaină este o nebunie. Sunt cinci ani de zile de când nu am mai văzut-o pe Pam complet lucidă. Nu are grijă de sănătatea ei, iar drogurile sunt singurul lucru care îi provoacă necazuri". „Am fost martor de mai multe ori când folosea droguri în ultimii ani: metamfetamina, metadona, ecstasy, marihuana și drogul ei de toate zilele, cocaina". Mesajul se încheie în felul următor: „Sper ca mesajul meu să ajungă la ea cât mai repede, până când nu e prea târziu. Sunt atât de îngrijorat pentru ea și nu vrea să asculte un suflet".