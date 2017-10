Pagina de Facebook a lui Britney, plină de mesaje de DOLIU. O nouă TRAGEDIE îi zguduie viaţa

Pagina de Facebook a lui Britney, plină de mesaje de DOLIU. O nouă TRAGEDIE îi zguduie viața

Ştire online publicată Joi, 02 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Nici bine nu a apucat să se bucure de succesul revenirii pe scenă la Premiile Billboard, că viața îi este cutremurată de o tragedie. Prietenul și coregraful lui Britney Spears, Andre Fuentes, a murit fulgerător la vârsta de 40 de ani, anunță Radar Online.Andre Fuentes a dansat alături de Britney Spears în mai multe videoclipuri, "Sometimes", "I'm a slave for U" și "Crazy". De asemenea, a lucrat și cu Beyonce, Prince și No Doubt.De altfel, acesta chiar i-a adus un omagiu lui Prince, în urmă cu două săptămâni. Însă, chiar dacă cauza morții încă rămâne neclară, tragedia a fost confirmată de una dintre partenerele sale de dans, Melissa Miles. "Dragul meu, Andre Fuentes. Sunt în șoc. Mi-ai fost profesor de dans, mentor și prieten", a scris aceasta pe contul de Instagram.Vestea morții lui este însă extrem de tristă pentru Britney Spears, căruia îi dedică succesul ei, scrie romaniatv.net