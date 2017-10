Orlando Bloom va fi tată

Vineri, 30 Iulie 2010

Modelul Miranda Kerr, a cărei căsătorie cu actorul Orlando Bloom a fost anunțată săptămâna trecută, este însărcinată, au anunțat câteva tabloide americane, citate de contactmusic.com. Miranda Kerr, în vârstă de 27 de ani, care s-a făcut remarcată pe podiumurile internaționale în calitate de model al casei Victoria’s Secret, și Orlando Bloom, în vârstă de 33 de ani, starul francizelor „Pirații din Caraibe” și „Stăpânul inelelor”, au o relație din 2007 și s-au căsătorit pe 22 iulie, în cadrul unei ceremonii private, la mai puțin de o lună de la anunțarea logodnei. Tabloidele americane Us Weekly și In Touch Weekly au anunțat, însă, că Miranda Kerr a avut toate motivele pentru a grăbi această căsătorie, deoarece este deja însărcinată. „Miranda este entuziasmată. Le vorbește tot timpul prietenelor sale, majoritatea top modele, despre acest lucru”, a declarat o sursă pentru Us Weekly. Modelul australian și-a exprimat și în trecut dorința de a întemeia o familie cu iubitul ei, ac-torul Orlando Bloom: „Întotdeauna mi-am dorit să devin mamă într-o bună zi. Și întotdeauna am crezut că Orlando va fi un tată minunat”.