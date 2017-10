Orgasm extragenital

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt rare cazurile in care unele femei pot fi cutremurate de spasmele orgasmice fara sa le fi fost atinse in vreun fel organele genitale, ci doar prin atingerea sau sarutarea sanilor, a lobulului urechii, a gleznelor… Acest exemplu dovedeste faptul ca actul sexual are loc in primul rand undeva printre circumvolutiunile creierului. Orgasm si placere feminina I se spune “orgasm extragenital”, pentru ca are loc fara penetrare si este exclusiv feminin. In unele cazuri, este rezultatul fanteziilor sexuale. Poate avea loc uneori si in timp ce o femeie efectueaza activitati de rutina si nu necesita prezenta unui partener. Se pare ca femeile cu o imaginatie bogata sau care sunt stimulate vizual pot sa ajunga la astfel de orgasme. Secretul femeilor orgasmice pare a fi tocmai capacitatea lor de a trai in mod intensiv felurite fantezii erotice in timp ce sunt iubite, ceea ce nu trebuie sa duca neaparat la concluzia ca, daca o femeie se considera lipsita de imaginatie, va fi condamnata la lipsa orgasmului. A avea orgasm este foarte sanatos pentru organism, intrucat acesta contribuie la relaxarea musculaturii, la eliberarea substantelor si hormonilor care ne dau starea de bine, reduce tensiunea si creste intimitatea si profunzimea relatiei dintre parteneri. Analizand mai multe scanarii, cercetatorii din cadrul Universitatii Rutgers, New Jersey, si-au dat seama ca excitatia amorteste sistemul nervos atat de mult, incat femeia nu mai simte durere (in cazul in care are anumite dureri), ci doar placere. In plus, ei au descoperit ca orgasmul activeaza pana la 30 de zone diferite din creier, printre care se numara cele responsabile cu emotia, atingerea, bucuria, satisfactia si memoria. Studiul a mai aratat ca femeile au orgasme mai lungi si pot avea mai multe intr-un timp scurt. Orgasmul unei femei dureaza, in medie, 10-15 secunde, in timp ce despre al unui barbat se crede ca dureaza doar 6 secunde. Citeste mai departe...