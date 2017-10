Organizatorii Oscarurilor pregătesc un show de rezervă

Ştire online publicată Vineri, 01 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Organizatorii celei mai importante ceremonii de la Hollywood, premiile Oscar, lucrează la un plan de rezervă pentru tradiționala gală, în cazul în care show-ul din 24 februarie va fi anulat din cauza grevei scenariștilor, potrivit BBC News. Show-ul de rezervă va include o istorie a Oscarurilor și clipuri din filme, a declarat președintele Academiei Americane de Film, Sid Ganis, pentru Associated Press. Academia este în discuții în prezent cu scenariștii aflați în grevă, iar ceremonia de premiere este programată pe 24 februarie. Buletinele finale de vot pentru stabilirea câștigătorilor premiilor Oscar au fost trimise către membrii Academiei miercuri, după ce nominalizații au fost anunțați săptămâna trecută. Filmul fraților Coen, „No Country For Old Men”, și pelicula istorică „There Will Be Blood” au cele mai multe nominalizări, câte opt fiecare. În trecut, prezentatorii premiilor au fost anunțați unul câte unul înaintea ceremoniei, dar niciun anunț în acest sens nu a fost făcut pentru această ediție.