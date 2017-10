Opt reguli despre sex care trebuie încălcate

Avem de-a face cu sexperți în fiecare zi, dar fiecare ne învață sau ne sfătuiește câte ceva. Că nu e bine să facem așa, că e bine să facem așa. De fapt, totul ține de instincte și în sex multe reguli sunt făcute pentru a fi încălcate. 1. Fără fantezii în pat cu altcineva decât partenerul. Nimic nu ne împiedică să avem fantezii, chiar și atunci când avem o relație frumoasă. În fond, nimeni nu poate să afle ce se petrece între cei patru pereți ai minții noastre. 2. „Jucăriile” îi sperie pe bărbați. De fapt, bărbaților le plac foarte mult gadget-urile și doar 30% dintre femei au orgasm numai prin penetrare, așa că bucurați-vă împreună de „jucării”. 3. Sexul oral este bun numai pentru bărbați. Sexul oral le ajută pe femei să se relaxeze și le place și lor la fel de mult ca și bărbaților. 4. Chef de sex. Se știe că pofta vine mâncând așa că nu trebuie să ne mai gândim la cât de obosiți suntem și câte avem de făcut mâine și să ne apucăm direct de treabă. 5. Gândește-te bine înainte să ajungi în pat cu cineva. Cine zice asta? Mama? Dar, dacă ești alături de cineva irezistibil și aveți toate condițiile, de ce să mai stai pe gânduri? Treceți la acțiune, dar nu uitați să vă protejați! 6. Este ok să mimezi. Da, este ok să nu ai orgasm de fiecare dată când faci sex. Dar nu este niciodată ok să îl mimezi. În fond pentru ce să o faceți, ca să impresionați vecinii? Mai bine discutați cu partenerul și străduiți-vă mai mult. 7. Pornografia este inamicul. Este ok să îi lăsați pe alții să pună în scenă fantezii pe care nu ați îndrăzni să le experimentați și să vă stârniți de la eforturile lor. 8. Trebuie să fie perfect. Știți sfaturile: epilat, lenjerie sexy, lumină difuză, lumânări, muzică în surdină. Da, merge și așa. Dar sexul trebuie să fie în primul rând distracție. Oricum toate astea nu vor mai conta odată ce ați dat hainele jos.