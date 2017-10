Oprah Winfrey, premiată de Obama la gala Kennedy

Ştire online publicată Marţi, 07 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Paul McCartney și Oprah Winfrey s-au aflat printre personalitățile premiate de președintele american Barack Obama, cu ocazia celei de-a 33-a gale anuale Kennedy Center Honors, ce a avut loc, duminică seara, la Washington. Ceilalți trei artiști recompensați în acest an sunt cântărețul de muzică country Merle Haggard, în vârstă de 73 de ani, compozitorul Jerry Herman, în vârstă de 79 de ani, creatorul spectacolelor „Hello Dolly” și „La Cage aux folles” de pe Broadway și dansatorul și coregraful Bill T. Jones. Felicitați de președintele american Barack Obama și de soția acestuia, personalitățile premiate au asistat la un spectacol special conceput în onoarea lor, pus în scenă la teatrul din Washington, la care au participat numeroase vedete americane. Julia Roberts, John Travolta și Sydney Poitiers au adus un omagiu realizatoarei americane de televiziune Oprah Winfrey și carierei extraordinare a acesteia. Jennifer Hudson a interpretat o piesă de pe coloana sonoră a filmului „The Color Purple”, ce a avut-o în distribuție pe Oprah Winfrey, iar actorul american de comedie Chris Rock a susținut un număr de stand up comedy, afirmând la un moment dat că Oprah Winfrey, una dintre primele susținătoare ale senatorului Obama în cursa prezidențială, a fost aceea care „i-a găsit un loc de muncă” politicianului american. În fața unui Paul McCartney vădit emoționat, Norah Jones și James Taylor au interpretat în duet o piesă din repertoriul trupei The Beatles, iar cântăreața Gwen Stefani și grupul No Doubt au susținut un mini-recital compus din mai multe piese ale celebrei trupe britanice.