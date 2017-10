Oprah Winfrey lasă moştenire căţeilor 30 de milioane de dolari

Oprah Winfrey lasă moștenire cățeilor 30 de milioane de dolari

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Faimoasa Oprah s-a decis să-și facă testamentul, iar printre principalii beneficiari se află câinii acesteia care, după moartea vedetei, vor fi mai bogați cu 30 de milioane de dolari. Femeia de afaceri s-a decis ca în cazul în care i se va întâmpla ceva, cei patru cățeluși să aibă parte de aceeași viață luxoasă ca până în momentul de față. Drept urmare, a decis să pună de-o parte niște bani meniți să ajute la îngrijirea animăluțelor. O sursă a declarat celor de la Australia’s Woman’s Day că „Oprah are foarte mulți bani, ce înseamnă pentru ea 30 de milioane? O nimica toată. De aceea își dorește din suflet ca animalele să aibă parte de același tratament dacă i se întâmplă ceva”. Oprah nu are copii, referindu-se mereu la cățeii ei ca la proprii bebeluși. Vedeta, în vârstă de 35 de ani, s-a despărțit în acestă vară de partenerul ei de viață, Stedman Graham. După despărțire, Oprah i-a dat 250 de milioane de dolari lui Graham, pentru a se asigura că acesta nu va vinde povestea lor de iubire pe care au trăit-o.Faimoasa Oprah s-a decis să-și facă testamentul, iar printre principalii beneficiari se află câinii acesteia care, după moartea vedetei, vor fi mai bogați cu 30 de milioane de dolari. Femeia de afaceri s-a decis ca în cazul în care i se va întâmpla ceva, cei patru cățeluși să aibă parte de aceeași viață luxoasă ca până în momentul de față. Drept urmare, a decis să pună de-o parte niște bani meniți să ajute la îngrijirea animăluțelor. O sursă a declarat celor de la Australia’s Woman’s Day că „Oprah are foarte mulți bani, ce înseamnă pentru ea 30 de milioane? O nimica toată. De aceea își dorește din suflet ca animalele să aibă parte de același tratament dacă i se întâmplă ceva”. Oprah nu are copii, referindu-se mereu la cățeii ei ca la proprii bebeluși. Vedeta, în vârstă de 35 de ani, s-a despărțit în acestă vară de partenerul ei de viață, Stedman Graham. După despărțire, Oprah i-a dat 250 de milioane de dolari lui Graham, pentru a se asigura că acesta nu va vinde povestea lor de iubire pe care au trăit-o.