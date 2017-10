Onorariu record: Eminem a fost plătit cu două milioane de dolari la un festival din Marea Britanie

Rapperul american Eminem a fost plătit cu două milioane de dolari pentru două recitaluri susținute în weekend la V Festival din Marea Britanie, în timp ce onorariul Rihannei la același eveniment a fost de două ori mai mic, potrivit NewsIn. Recitalurile lui Eminem, care au durat circa o oră și jumătate fiecare, au inclus cele mai cunoscute hit-uri ale artistului, printre care "Stan", "My Name Is" și "The Real Slim Shady". "Eminem e băiat deștept. El și managerii lui știu să facă bani repede", au declarat, pentru The Sun, surse apropiate organizatorilor.Americanul nu mai cântase de câțiva ani în Marea Britanie. Acum, însă, el a ales să susțină cele două recitaluri tocmai datorită faptului că acestea i-au adus, într-un timp foarte scurt și cu cheltuieli minime, același profit pe care l-ar fi avut dacă susținea un turneu cu mai multe concerte.