„Omul Păianjen” în 3 D

Ştire online publicată Vineri, 12 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Următorul film din franciza „Omul Păianjen”, ce urmează să fie lansat pe 3 iulie 2012, va fi realizat cu ajutorul tehnicilor 3D, informează accesshollywood.com. Jeff Blake, directorul Sony Pictures Worldwide Marketing & Distribution, a făcut publică această informație miercuri, adăugând că filmările pentru acest proiect ci-nematografic, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, vor începe la sfârșitul acestui an, sub bagheta regizorului Marc Webb. Marc Webb îl înlocuiește astfel pe Sam Raimi, regizorul primelor trei filme din franciză, care au generat încasări de 2,5 miliarde de dolari pe plan mondial începând din 2002. La începutul lunii ianuarie, studiourile producătoare au anunțat că vor începe un „nou capitol”, amânând cu un an lansarea celui de-al patrulea film din seria „Omul Păianjen”, și că vor reveni în 2012 cu o nouă poveste, un nou regizor și o nouă distribuție. Acțiunea celui de-al patrulea opus va fi plasată în anii de liceu ai eroului Peter Parker - alter ego al justițiarului Omul Păianjen -, care trebuia să rezolve diverse probleme ale societății și să lupte cu propriile sale super-puteri. Nici actorul Tobey Maguire, interpretul lui Peter Parker din primele trei filme, nu va mai face parte din echipa care va realiza „Omul Păianjen 4", retragerea lui din acest proiect cinematografic deschizând astfel calea pentru un nou actor, al cărui nume urmează să fie anunțat în curând. Presa de specialitate vehiculează numele lui Robert Pattinson pentru rolul lui Peter Parker-Omul Păianjen, dar și pe cel al lui Michael Cera. Marc Webb a declarat că numirea lui ca regizor al acestui film este „un vis devenit realitate”. Marc Webb, autorul comediei romantice „(500) Days of Summer”, a devenit cunoscut regizând mai întâi o serie de videoclipuri pentru trupele Green Day, The All-American Rejects și Weezer.