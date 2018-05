Omul de știință care regreta că a trăit până la 104 ani a fost eutanasiat. Nu suferea de nicio boală!

Ştire online publicată Vineri, 11 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

David Goodall, cercetătorul australian în vârstă de 104 ani care își dorea să moară, și-a dus planul până la capăt și și-a încheiat viața, asistat de medici, într-o clinică din Elveția.David Goodall, doctor în ecologie, nu suferea de nicio boală gravă, dar dorea să își încheie socotelile cu viața. Motivul principal pentru care a luat această decizie este lipsa de independență din cauza vârstei avansate.El își anunțase decizia cu câteva săptămâni în urmă.„Îmi pare cu adevărat rău că am ajuns la această vârstă”, a declarat David Goodball luna trecută, în ziua în care a împlinit 104.„Nu sunt fericit. Vreau să mor. Nu am un motiv anume de tristețe. Un lucru trist este să fii împiedicat să o faci”, a adăugat el.David Goodall a murit, după cum planificase, pe 10 mai, la clinica Life Circle din Basel, Elveția, potrivit CNN.Ultima dorință a omului de știință a fost să asculte „Oda bucuriei” în ultimele clipe de viață, după și-a administrat o injecție letală, sub îndrumarea medicilor.Bărbatul, originar din Marea Britanie, trăia în Australia de 30 de ani. În Australia, însă moartea asistată este legală într-un singur stat, dar e necesar ca persoana care vrea să moară să aibă o boală terminală.În Elveția este permisă moartea asistată încă din 1942. Alte țări au legalizat alegerea oamenilor de a încheia voluntar viața, dar doar în condițiile în care acea persoană este bolnavă terminal, scrie BBC.Poziția Asociației Medicale din Australia rămâne vehementă împotriva morții asistate, fiind văzută ca o practică incompatibilă cu etica medicinei.„Medicii nu sunt pregătiți să omoare oameni. Este un lucru bine înrădăcinat în etica noastră, în pregătirea noastră”, afirmă medicul Michael Gannon, președintele Asociației Medicale din Australia.