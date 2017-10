Oliva Steer, CRITICATĂ DUR de LUMEA MEDICALĂ

Ştire online publicată Marţi, 17 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Olivia Steer a început tot mai des să fie criticată de bloggeri, dar și de medici avizați din cauza convingerilor naturiste pe care le promovează într-un mod agresiv.În urmă cu cinci ani, Lavinia, sora Oliviei Steer, a încetat din viață, răpusă de cancer. De atunci, fosta vedetă TV a pornit o adevărată luptă împotriva acestei boli, a tot ceea ce înseamnă medicină tradițională și a început să citească volume care o ajută să înțeleagă mai bine ce poate face pentru a se feri de afecțiuni de tot felul.Astfel, Oliva Steer are sfaturi pentru orice fel de boală, chiar și pentru cancer. "Conjunctivita se trateaza cu miere", a scris soția lui Andi Moisescu pe Facebook.Monica Pop, un cunoscut medic oftalmolog, a replicat în Ziarul Ring: "Orice fel de substanta care nu e destinata tratamentului oftalmologic poate provoca grave afectiuni oculare. Am vazut oameni care au ramas orbi de la miere. Poate sa se intample o nenorocire, sa nu care cumva cineva sa faca asa ceva! Trebuie sa mearga la medic si niciodata sa nu se trateze asa".Nici când vine vorba de cancer, Oliva Steer nu se ferește în a da ceva sugestii: "Nu faceți chimioterapie pentru a scăpa de cancer". Medicii îi dau acesteia o replică și avertizează că pacienții mor dacă nu apelează la chimioterapie sau la operație.Olivia Steer se apără spunând: "Cât priveste sfaturile medicale, am spus-o de nenumarate ori: nu sint medic, nu dau sfaturi, nu pun diagnostic si nu tratez pe nimeni. Vorbesc doar despre cartile citite si experientele proprii si-mi exprim liber opiniile, in mod legal, fara sa calomniez si sa injur pe nimeni. Orice altă interpretare a demersurilor mele trebuie să aibă o agenda in spate!".Sursa: libertatea.ro