Ogică recunoaşte că şi-a dus „Viespea“ la bordel

Ogică recunoaște că și-a dus „Viespea“ la bordel

Ştire online publicată Vineri, 16 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat în mijlocul unui imens scandal, după ce tatăl soției sale l-a acuzat că este proxenet, Stelian Ogică își vede în continuare de viață. Recent, el și Cassandra au mers la un bordel din Austria, însă nu au zăbovit prea mult acolo.„O să o spun până mor, nu este nimic adevărat din ce spune tatăl Cassandrei. Dacă cineva are o probă că eu sunt proxenet sau că soția mea se prostituează, să o facă publică. Dar nu există așa ceva. În Viena am fost într-o zi împreună cu Cassandra într-un imobil în care se afla și un bordel. Aici prostituția este legală. Noi am mers acolo să ne întâlnim cu cineva, am stat la bar și am băut un suc. Am văzut și fetele care lucrau la bordel, erau multe românce. Dacă eu sau Cassandra am fi făcut ceva, se afla imediat, se făceau poze, toată lumea are telefon cu cameră”, a declarat Ogică pentru cancan.ro.El se jură că nu a încercat-o pe niciuna din tinerele care oferă plăceri contra cost și că nu s-a pus vreodată problema ca soția sa să lucreze într-un astfel de stabiliment.„Faptul că am fost într-un imobil în care se afla și un bordel, dar și un restaurant și un bar nu înseam-nă că am făcut ceva rău. Repet, dacă cineva are cea mai mică probă că eu sau Cassandra am făcut ceva, să o facă publică. Fapte, nu vorbe”, a mai spus Ogică.