Şoc în showbiz! BĂTUTĂ şi OBLIGATĂ să întreţină relaţii sexuale pentru a-şi putea vedea copilul! Imagini şocante

Șoc în showbiz! BĂTUTĂ și OBLIGATĂ să întrețină relații sexuale pentru a-și putea vedea copilul! Imagini șocante

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Este vorba de Alina Grigore, cunoscută sub numele de "Pantera Neagră". "(...) Din ziua de azi adevărul iese la iveală pentru toată lumea, nu numai pentru cunoștințe. Și cel mai rău mă doare că băiețelu' meu a adoptat un comportament neadecvat pentru vârsta lui, înjurându-mă, scuipându-mă și folosind cuvinte foarte urâte. Copilul se hrănețte cu ce vede și aude, propriul tată își distruge psihic copilul. Copilul meu se trezește noaptea din somn în fund sau în picioare și vorbește. Pe mama a mințit-o că nu el m-a bătut că altcineva și că el nu știe nimic. Om fără scrupule!", a scris Alina Grigore pe Facebook.Alina Grigore are un copil de câțiva ani și este cunoscută în showbiz datorită corpului ei și multitudinii de tatuaje pe care le are.Este șocant pentru toți cei care o cunosc pe brunetă. Toată lumea știa că are o viață așa cum își dorește, dar se pare că în spatele zâmbetului ascundea lacrimi amare.Alina Eriko a intrat în showbiz recent cu numele de "Pantera neagră". Tânăra are un copil și posedă un trup de invidiat.sursa spynews.ro