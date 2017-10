ŞOC ÎN LUMEA MUZICII RAPP / A MURIT PRODIGY

ȘOC ÎN LUMEA MUZICII RAPP / A MURIT PRODIGY

Ştire online publicată Miercuri, 21 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Rapperul american Albert Johnson, cunoscut sub numele de scenă Prodigy și pentru activitatea sa din grupul hip-hop Mobb Deep, a murit la vârsta de 42 de ani în Las Vegas (SUA), informează EFE citând revista Rolling Stone.Reprezentantul Mobb Deep a confirmat pentru publicația amintită decesul lui Prodigy după ce muzicianul fusese spitalizat în urma unui concert susținut în Las Vegas, din cauza complicațiilor cauzate de boala ereditară de care suferea - anemie falciformă sau siclemie."Cauzele exacte ale morții sale nu au fost încă determinate. Dorim să mulțumim tuturor pentru respectarea vieții private a familiei în acest moment", a adăugat reprezentantul, potrivit agerpres.Rapperul american și totodată producătorul Havoc (Kejuan Muchita), al doilea membru al grupului Mobb Depp, a publicat o fotografie cu Prodigy pe profilul său de Instagram cu un mesaj simplu: "Pentru totdeauna".Apărut în cartierul Queens din New York, grupul Mobb Depp a atins o notorietate importantă în anii pe scena rappului hardcore și gangsta de pe coasta de est a SUA.Prodigy, care a a avut de asemenea o carieră solo de succes și a lansat în ianuarie ultimul album, "Hegelian Dialectic — The Book of Revelation", a petrecut trei ani în închisoare, între anii 2008 și 2011, după ce a fost condamnat pentru posesie ilegală de arme, precizează sursa citată.