Obiceiuri sexuale în funcţie de ţară

Obiceiuri sexuale în funcție de țară

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai interesante si ciudate obiceiuri sexuale in functie de tara.Fiecare tara are propriile obiceiuri si traditii si este cat se poate de normal ca unele dintre ele sa fie considerate interesante, iar altele ciudate, de oameni care apartin altor culturi. Obiceiurile de natura sexuala intra si ele in aceasta categorie, fiind un subiect pe cat de inedit, pe atat de fascinant. Astazi am adunat pentru tine o serie de astfel de obiceiuri din toate colturile lumii...In Etiopia femeilor le este interzis sa refuse avansurile tinerilor circumcisi de cateva zile. Se crede ca legatura dintre un astfel de barbat si o femeie este sacra, astfel ca multe femei ajung sa fie violate, fara ca agresorii sa pateasca ceva.In Zair, in regiunile rurale, obiceiul spune ca satul trebuie sa aleaga o femeie care sa fie de acord sa se culce cu toti barbatii. Daca femeia ramane insarcinata insa, copiii sunt considerati ai satului, iar ea nu are voie sa aiba grija de ei. Singura sa responsabilitate este sa ii satisfaca pe sateni.In Libia multe casatorii sunt aranjate, iar criteriul de baza este virginitatea femeii. Daca exista un document care sa ateste acest lucru, familiile ii pun fata in fata pe cei doi, le dau o ora la dispozitie sa se cunoasca mai bine, iar apoi ii obliga sa se casatoreasca.Pedeapsa pentru masturbare in Indonezia este decapitarea.In Columbia, in trecut, fetele virgine faceau sex pentru prima oara in prezenta mamei, pentru ca aceasta sa-si dea acordul daca barbatul merita sa fie luat de sot sau nu.Intr-un oras din India exista meseria de dezvirginator. Acolo femeile virgine nu se pot casatori, iar barbatii nu au voie sa faca sex cu virgine, tocmai de aceea acestea trebuie sa plateasca pentru a face dragoste pentru prima oara.In Liban barbatii au voie sa faca sex cu animale, dar acestea trebuie sa fie femele. In cazul in care animalul este mascul, barbatul poate fi condamnat la moarte.In Hong Kong o femeie inselata are voie sa-si omoare sotul, dar numai cu mainile goale. Pe amanta o poate omori cum doreste. Iar legea ii permite acest lucru!In Bolivia barbatilor le este interzis prin lege sa faca sex cu o femeie si fiica acesteia in acelasi timp.In Suedia, in scolile particulare, elevii pot lua cursuri despre saruturi, sex, orgasm sau contraceptie.In Argentina, in trecut, varsta legala pentru a intretine relatii sexuale a fost de 12 ani. Aceasta a crescut progresiv la 15, iar in prezent este de 16 ani.In Georgia relatiile sexuale intre doi barbati sunt interzise prin lege, in schimb cele intre doua femei nu sunt reglementate.sursa: e-joy.ro