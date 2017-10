Oare o vrea să se căsătorească de dragul copilului?

Actorul american Harrison Ford va adopta copilul înfiat, în 2001, de iubita sa, actrița Calista Flockhart, potrivit presei americane, citată de femalefirst.co.uk. Harrison simte că a format o legătură puternică cu Liam, în vârstă de șapte ani, adoptat de starul din „Ally McBeal” în 2001, și dorește să devină tatăl lui legal. Aceeași sursă a adăugat că, totuși, înainte de a-l înfia pe Liam, Harrison, în vârstă de 65 de ani, ar trebui să se căsătorească cu Calista, în vârstă de 43 de ani, deoarece așa dorește actrița. Ford a divorțat deja de două ori, iar ultima sa soție, Melissa Mathison, a primit în urma despărțirii suma de 100 de milioane de dolari. Starul are patru copii din relațiile anterioare, cu Mary Marquardt și Mathison: Benjamin, Willard, Malcolm și Georgia. Ford se va întoarce pe marile ecrane în rolul arheologului aventurier Indiana Jones, în „Indiana Jones and the The Kingdom of the Crystal Skull” („Indiana Jones și Regatul craniilor de cristal”), de Steven Spielberg. Filmul va avea avanpremiera mondială pe 18 mai, în timpul celei de-a 61-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.