Oare inelul nou vesteşte nunta?

Oare inelul nou vestește nunta?

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În ultima vreme, zvonurile legate de logodna Prințului William cu iubita sa, Kate Middleton, au tot circulat. Anumite surse asigurau admiratorii cuplului că al doilea pretendent la tronul Marii Britanii va pune marea întrebare în preajma acestui Crăciun, în timp ce alți apropiați au pretins că logodna nu are cum să aibă loc atât de devreme, Prințul fiind interesat în primul rând să termine serviciul în slujba armatei. Lăsând la o parte zvonurile și părerile amicilor, semne de întrebare ridică mai nou inelul de pe degetul lui Middleton. Prezentă la o expoziție de fotografie, iubita lui William a atras imediat atenția asupra ei datorită bijuteriei masive pe care o purta la mâna dreaptă. Un inel cu diamant a strălucit în văzul tuturor și chiar dacă tânăra nu l-a purtat pe inelar, speculațiile nu au întârziat să apară. Este sau nu o bijuterie primită de la William? La expoziție au putut fi admirate imagini interesante surprinse de fotograful Alistair Morrison cu intenția de a strânge fonduri pentru UNICEF, informează „Daily Mail”. „Middleton reușește fotografii bune. Este foarte talentată și are un an grozav. Sunt convins că va ajunge departe”, a lăudat-o Morrison pe iubita Prințului. Ceva mai târziu, la eveniment și-a făcut apariția și alesul tinerei, William.