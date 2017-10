Oana Zăvoranu: „Un om puternic recunoaşte că poate fi şi slab“

Oana Zăvoranu: „Un om puternic recunoaște că poate fi și slab“

Ştire online publicată Luni, 19 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu regretă că a făcut atâtea greșeli după despărțirea de Pepe, și pune totul pe baza singurătății. Ea își cere și scuze față de mama ei, căreia i-a promis că de acum încolo îi va fi mai aproape.„Am avut curajul, așa puternică fiind, un om puternic recunoaște că poate fi și slab, să destăinui cele mai adânci secrete și cele mai terifiante lucruri prin care am trecut, eram teribil de sin-gură... Singurătatea nu face bine oamenilor! Vă mulțumesc atât vouă, celor care mă susțineți și îmi sunteți alături, cât și mamei mele căreia îi doresc sănătate. I-am promis mamei că de azi înainte vom fi unite și vom ține legă-tura. Eu sunt dispusă să uit totul, pentru că recunosc, am greșit și eu. Fiecare om greșește până la urmă! Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a luminat calea și m-a ajutat să-mi dau seama că am greșit! Vă pup și vă iubesc!”, a scris Oana Zăvoranu, pe Facebook.