Oana Zăvoranu riscă 12 ani de închisoare. Ce acuzaţii a primit

Oana Zăvoranu riscă 12 ani de închisoare. Ce acuzații a primit

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce ar fi luat din seiful lui Pepe o sumă de bani când a părăsit domiciliul conjugal, Oana Zăvoranu riscă până la 12 ani de închisoare pentru furt calificat.Bruneta va fi cercetată penal, iar pedeapsa prevazută pentru o asemenea infracțiune este între un an și 12 ani de închisoare."Eu am discutat cu domnul Pascu încă de acum 2 ani, de la data formulării plângerii penale. Este exclusă varianta împăcării, vor fi efectuate toate demersurile legale. Se pare că nu au știut polițiștii ce activități să efectueze pentru acest dosar. Pepe a insistat pentru a ajunge aici, pentru că nu există regret din partea domnișoarei Zăvoranu", a spus avocatul lui Pepe, Bogdan Cimbru, potrivit enational.ro."Au existat camere video înăuntru, am adus dovada camerelor, am dovedit prin mesajele adresate între ei. Ea recunoștea că nu a contribuit cu nimic la achiziționarea bunurilor și cunoștea că a sustras bunuri care erau deținute de o persoană juridică. Am adus înscrisuri care au creat indicii și probe suficiente, care au demonstrat existența numerară", a mai explicat avocatul.Magistrații de la Judecătoria sectorului 3 au început urmărirea penală împotriva Oanei Zăvoranu pentru furt calificat și distrugere, informează libertatea.ro.