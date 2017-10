Oana Zăvoranu reaprinde scandalul cu Pepe!

Luni, 03 Iunie 2013

Scandalul dintre Pepe și fosta soție ia din nou amploare. Invitată în studioul emisiunii „Un Show Păcătos”, Oana Zăvoranu a declarat că are de gând să-l dea în judecată pe fostul ei soț, din cauză că a jignit-o foarte urât. Ea a făcut referire la mai multe episoade în timpul cărora Pepe ar fi numit-o posedată.„Dacă se potolea, mă potoleam și eu. Îl voi da în judecată, pentru că m-a făcut posedată și curvă. Eu nu mai iert nimic. Am învățat să mă prețuiesc. Dacă am tăcut, nu am făcut decât să-mi cobor singură ștacheta. Dumnezeu nu e supărat când îți faci dreptate, ci când minți, când omori”, a spus Oana.„Fanii lui sunt niște fani falși și vor deveni fanii mei. Vine și-și rânjește bucuria la televizor. El minte de dimineață până seara. Ce a făcut el special? Copii nu a mai făcut cu nimeni... Melodiile lui sunt coveruri”, a continuat ea, citată de showbiz.ro.