Oana Zăvoranu: „Nu sunt îngrijorată de starea mea de sănătate“

Ştire online publicată Vineri, 19 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna trecută, Oana Zăvoranu a trecut printr-o experiență îngrozitoare. Vedeta a fost dusă de urgență la spital deoarece luase prea multe medicamente. Presa mondenă specula că a fost vorba despre o nouă tentativă de suicid, dar bruneta a negat vehement acest aspect.În cadrul emisiunii „Un show păcătos“, Oana a povestit cu lux de amănunte prin ce experiență cumplită a trecut. Vedeta a dezvăluit că și-a pierdut cunoștința timp de trei ore, dar susține că nu a încercat să se sinucidă, așa cum s-a întâmplat în luna decembrie a anului trecut. Zăvoranu a mărturisit că suferă de migrenă cronică și este dependentă de pastile.„M-am obișnuit cu durerile de cap. Săptămâna trecută am luat un cocktail din trei pastile: distonocalm, aspirină, codamină. Îl iau în mod frecvent pentru că are efect. Nu pot să stau fără cocktailul acesta. Nu-mi trec durerile de cap dacă nu iau pastilele astea. Am leșinat după ce am luat. Răzvan, iubitul meu, s-a panicat când a văzut că nu-i răspund. A sunat la salvare și m-au dus la toxicologie. La spital am stat în același pat ca în decembrie. Am ieșit din comă după trei ore. Am rămas cu sechele din luna decembrie. M-am trezit plină de branule și cu un furtun în nas. Nu am încercat să mă sinucid. Am plecat din spital pe semnătură. Mi se întâmplă des să-mi cadă capul într-o parte. Recunosc că în decembrie am fost vinovată, atunci am vrut să mă sinucid. Acum plătesc nesăbuința din decembrie. Am nevoie de ajutor medical. Nu sunt epilectică, dar am convulsii. Dacă leșin nu înseamnă că sunt în de-presie. Nu pot trăi fără medicamente din cauza migrenei cronice de care sufăr. Am moștenit migrena de la bunica mea. Mă apucă migrenele din senin, nu există remediu. Nu sunt îngrijorată de starea mea de sănătate”, a spus Oana Zăvoranu. (sursa: www.libertatea.ro.)