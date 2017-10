Oana Zăvoranu, mesaj pentru fostul iubit: Eşti the best!

Oana Zăvoranu, mesaj pentru fostul iubit: Ești the best!

Ştire online publicată Marţi, 07 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu și Răzvan Dumitrescu au format multă vreme un cuplu, însă relația dintre cei doi s-a sfărșit.Cu toate că în ultima vreme vedeta și-a ocupat timpul cu alți tineri, nu l-a uitat pe fostul ei iubit, căruia a ținut să-i mulțumească pentru grija pe care i-o poartă. Într-un mesaj postat pe pagina sa de pe un site de socializare, Oana Zăvoranu i-a transmis lui Răzvan, printre altele, că este cel mai bun."Ieri, total neprevăzut și inopinant, MI-AM SATISFACUT UNUL DIN MULTITUDINEA DE MOFTURI PE CARE LE AM DESTUL DE DES, și sunt în fiecare zi mai îndatorată și recunoscătoare Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă zilnic în viața mea.Și vorbesc pe plan sufletesc, financiar, profesional... mă rog nu e timpul acum să dau din casă.Ca de obicei, pentru că sunt o Prințesită și o Divă, Razvan se ocupă de aproape tot ceea ce nu aș fi putut face fără el și sentimentele lui necondiționate...Dumi, ești the best", a scris Oana Zăvoranu, citează libertatea.ro.