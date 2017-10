Oana Zăvoranu: Lumea cu greu îmi dă 24, 25 de ani

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că are 40 de ani, Oana Zăvoranu are o siluetă de invidiat, nu are riduri, și poate oricând concura cu un manechin de 25 de ani."Mă simt ca la 18 ani și mă bucur că lumea cu greu îmi dă .... 24-25 de ani....de multe ori a trebuit să demonstrez cu buletinul sau pașaportul vârsta pe care o am.....mă simt sexy, iubibilă, senzuală și plăcut surprinsă de toată iubirea și atenția de care mă bucur în rândul băieților și fetelor... life is good and full of love and surprises", a scris Oana pe Facebook.Oana Zăvoranu a dezvăluit, recent, că nu a ținut niciodată diete și nici cu sportul nu se prea omoară, și, cu toate acestea, se bucură de un corp tras prin inel, scrie showbiz.ro.