Oana Zăvoranu era însărcinată cu Pepe, când s-au despărţit

Oana Zăvoranu era însărcinată cu Pepe, când s-au despărțit

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Confidenta Oanei Zăvoranu, Veronica A. Cara, a dezvăluit amănunte intime din viața vedetei, despre care nimeni nu a avut habar.Psihologul Veronica A. Cara a dorit să o ajute pe Oana Zăvoranu pentru a trece peste toate acuzele ce i s-au adus de-a lungul anilor, și care au făcut-o pe aceasta să pară o femeie rea în ochii tuturor.Deși avea o relație cu Tudy, Oana Zăvoranu purta în pântece copilul lui Pepe. Cei doi erau despărțiti în acea perioadă, și urma divorțul.Din dorința de răzbunare, Oana nu a dorit să spună adevărul nimănui, preferând să spună că este însărcinată cu Tudy.„Nu aveam cum să fiu însărcinată cu Tudy, tehnic eram într-o siguranță totală. N-aș fi rămas gravidă cu un bărbat pe care abia îl cunoscusem”, a spus Oana.Dezvăluirea a fost făcută în emisiunea CanCan Tv, iar Oana, deși a încercat să o oprească pe Veronica să mai facă dezvăluiri, psihologul a știut că acest lucru o va ajuta pe Oana.„Acum nu mai are nicio importanță. Nu țin bărbați lângă mine șantajându-i cu copii, sunt prea demnă ca să fac așa ceva. Nu eram divorțați, dar despărțiți eram. Oricum nu m-ar fi crezut nimeni. Pepe acum află. Nu mai avea sens să-i spun atunci: râdea de mesajele mele, mă disprețuia. M-am răz-bunat spunându-i că e al lui Tudy”, a spus Oana Zăvoranu.Contactat telefonic, Pepe nu crede în vorbele Oanei:„Presupusa sarcină nu a existat. Putea fi al lui Tudy. Copilul altuia nu l-aș fi putut crește niciodată. Nu a fost niciodată însărcinată, iar, dacă a fost, a fost copilul lui Tudy. Chiar și dacă m-ar fi păcălit, eu n-aș fi putut să cresc copilul lui Tudy. Am stat șapte ani cu Oana, mi-am dorit copii, dar ea nu a vrut, a spus asta în nenumărate rânduri”, a afirmat el.„Era un argument de împăcare din partea ei dacă ar fi fost adevă-rat”, a spus Pepe. „A încercat să îmi spună că nu are o relație, dar eu am aflat. Nu am timp de aberațiile ei, ale mamei ei sau ale psihologului”, a mai transmis Pepe prin SMS.